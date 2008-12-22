Diarra Real Madrid'te



İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, İngiltere'nin Portsmouth takımından Fransız futbolcu Lassana Diarra'yı kadrosuna dahil etti.



İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İngiltere'nin Portsmouth kulübünden Fransız futbolcu Lassana Diarra'yı transfer etti.



Real Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamada, Diarra'nın transferinin tamamlandığı duyuruldu. Ara transfer döneminde Ajax'tan Hollandalı forvet oyuncusu Klass-Jan Huntelaar'den sonra Portsmouth'tan defans ve orta saha oyuncusu Diarra'yı da renklerine katan Real Madrid, sakat olan ve sezonu kapatan oyuncuları Van Nistelrooy ve Mahamadou Diarra'nın yerini bu futbolcularla dolduracak.



Real Madrid ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki Diarra'nın Pazartesi günü resmen basına tanıtılacağı açıklanırken, İngiliz kulübüne 20 milyon avro bonservis bedeli ödendiği belirtiliyor.

