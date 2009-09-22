Diana'nın yasak aşkı Fransız Cumhurbaşkanı!

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valery Giscard D'Estaing, Ekim'de piyasaya çıkacak olan kitabında Prenses Diana ile olan yakınlaşması ve yaşadığı aşkı anlattı.

Esrarengiz ölümü ve yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Diana'nın, bundan yaklaşık 25 yıl önce, Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valery Giscard D'Estaing ile de gizli bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Giscard D'Estaing, kaleme aldığı, Ekim ayında piyasaya çıkacak olan 'Prenses ve Cumhurbaşkanı' adlı kitabında, Cumhurbaşkanlığı yaptığı 1974-1981 yıllarına rastlayan dönemde Prenses Diana ile olan yakınlaşması ve yaşadığı aşkını anlattı.

Buchingam'da tanıştılar

Giscard ile Galler Prensesi, Buchingham Sarayı'nda, dünyanın en fazla endüstirleşmiş ülkelerinden oluşan G7 toplantısının kapanışı sırasında yapılan resmi akşam yemeğinde tanışır. Giscard, karşılaşma anlarını ise, "Elini öptüm. Gözleri büyüdü ve beni eğilerek selamladı" diye hatırlıyor. Kocası 'Prens Charles' tarafından sürekli olarak aldatıldığını bilen Prenses Diana hüzünlü bir kadındır. Hatta bir konuşma sırasında Giscard'a, "Evliliğimden on gün önce müstakbel kocam bana bir metresi olduğunu ve evlendikten sonra da ilişkisinin devam edeceğini söyledi" der. Bunun üzerine Diana da aşk maceralarına dalar ve zamanının geri kalanını da hayır kurumları için çalışmak üzere ayırır.

Rambouilet'te buluştular

Cumhurbaşkanına, Prenses Diana konusunda ilk adımı atması için gereken cesareti, 'Barbey d'Aurevilly' adıyla anılan Fransız bir arkadaşından alıyor. Resmi bir törenin ardından bir araya geldikleri trende Diana'nın masanın altındaki elini kavrayıp ilk mesajı veriyor. Bir süre sonra aralarındaki resmi ilişki kayboluyor ve ikili 'Kensington' ve 'Soucy' gibi saray ve şatolarda buluşmaya başlıyor. Ancak bu buluşmaların asıl merkezini, Paris yakınlarındaki 'Rambouillet Şatosu' oluşturuyor. Zira Giscard, bu şatoda sık sık 'av partileri' düzenliyor.

İlk baskıda 100 bin bekliyor

Giscard-Lady Di aşkının ne zamana kadar sürdüğüne ilişkin detayları ise bilen yok. Prens Charles'la evli olduğu döneme rastlayan bu aşk ilişkisinin Giscard iktidardan ayrıldıktan sonra devam edip etmediği şimdilik bir sır olarak kalıyor. Giscard'ın karısı Anne-Aymone de, kocasının Fransız basınını kasıp kavuran Lady Di aşkı konusunda şimdilik sessizliğini koruyor. Le Figaro gazetesi, bu aşk için "Fantezi mi, gerçek mi? Bunun cevabını sadece bu kitabın yazarı bilir" yorumuyla iddiaların üzerine kocaman bir soru işareti koydu. Henüz piyasaya çıkmadan medyatik olan romanın ilk baskıda 100 bin satması bekleniyor.

1997'de ölmüştü

Kitapta anlatılanlara göre, Prenses Diana, Prens Charles'la evli olduğu dönemde aralarında 35 yaş fark olan Giscard'la aşk yaşadı. Diana, 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında can vermişti.