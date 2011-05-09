Diana'nın elbiselerine 425 bin TL

T24 - İngiltere'nin 1997'de trafik kazasında hayatını kaybeden Prensesi Diana'nın iki elbisesi 276 bin dolara (yaklaşık 425 bin TL) satıldı.

Beverly Hills'deki Juliens's Müzayede Salonunda yapılan açık artırmada, elbiselerden biri 144 bin (yaklaşık 222 bin TL), diğeri 132 bin dolara (yaklaşık 203 bin TL) alıcı buldu.

Prenses Diana'nın ölümünden bu yana klimalı bir depoda tutulan elbiseleri bir müzenin satın aldığı kaydedildi. Müzenin adı açıklanmadı.

Diana'nın 144 bin dolara satılan siyah krep gece elbisesini 1992'de, straplez ipek şifon ikinci elbiseyi de 1987'de Cannes Film Festivali'nde giydiği belirtildi.