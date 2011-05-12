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Spor

DIANA TAURASI MEDİCAL PARK GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A)

12 Mayıs 2011 19:01

-DIANA TAURASI MEDİCAL PARK GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Galatasaray Medical Park Bayan Basketbol Takımı, WNBA takımlarından Phoenix Mercury forması giyen ABD'li ünlü forvet Diana Taurasi ile kesin anlaşmaya vardığını duyurdu.  Kulüpten yapılan açıklamada, şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 1.83 metre boyunda ve 29 yaşındaki Diana Taurasi ile anlaşma sağlandığı bildirilirken, oyuncun geçtiğimiz sezonun bir bölümünde Fenerbahçe'de oynadığı kaydedildi.  Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, dopingli madde kullandığı gerekçisiyle ABD'li oyuncuya önce tedbir kararı koymuş, daha sonra da incelemeler sonucunda söz konusu tedbir kararı kaldırılmıştı.  

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