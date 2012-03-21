Prenses Diana'nın evi ziyarete açılıyor

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'da, 1600'lü yılların sonundan itibaren İngiliz Kraliyet Ailesi’nin birçok mensubunun yaşadığı Kensington Sarayı, ziyaretçilere açılıyor. Sarayda Prenses Diana için ayrılan özel bölüm de gezilebiliyor.

Kensington Park'ın içinde bulunan ve 26 Mart'ta ziyaretçilere açılacak sarayın bir bölümü, geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın evi olacak.

Çiftin gelecek yıl yaşamaya başlayacağı bölümün halka açık olmadığı sarayı ziyaret edenler Kraliçe Victoria'nın doğduğu odayı ve Prenses Diana'nın çeşitli etkinliklerde giydiği elbiseleri görebilecek.

Sarayda 1819 yılında doğan ve İngiltere'nin en uzun süreli tahta kalan monarkı Kraliçe Victoria'nın, Prens Albert'le düğününde giydiği gelinlik sergileniyor. Victoria ve Albert'ın kişisel eşyalarının yanı sıra, Victoria'nın tahta çıktıktan sonra bakanlarla ve danışmanlarıyla ilk konsey toplantısını yaptığı oda da görülebilecek. Ziyaretçiler döneme ait konsey üyelerinin kıyafetlerini giyip, toplantı masasına da oturabilecekler.

1981'den 1997 yılında hayatını kaybettiği trafik kazasına kadar Prenses Diana'nın da resmi konutu olan Kensington Sarayı'nda Diana'ya ayrılan bir bölüm de yer alıyor. Bu bölümde Diana'nın çeşitli etkinliklerde giydiği, üçü siyah, biri beyaz ve biri pembe olmak üzere toplam beş elbisesi sergileniyor.

Çocuklara yönelik interaktif oyunların da bulunduğu Kensington Sarayı, 2002 yılında 71 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'ın da resmi konutuydu.