Diagne, kararını Terim ve futbolculara açıkladı!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Fatih Terim ve takım arkadaşlarına "Uygun şartlar oluştuğunda takımdan ayrılacağım" dedi. Cagliari Kulübü’nün 2 milyon Euro’luk teklif getirdiği Senegalli golcüden Galatasaray 4 milyon Euro gelir bekliyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine öre; Galatasaray’da "gitsin mi kalsın mı" tartışması yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.

Senegalli futbolcu, "İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum" dedi.

Diagne giderse Halil Dervişoğlu

Diagne’nin kesin olarak "Takımdan ayrılacağım" demesinin ardından sarı kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı.

Brentford’da Ivan Tony’nin arkasında yedek bekleyen Halil’in de Galatasaray’a gelmek istediği ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu’nun bu konuda Premier Lig kulübü ile de görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray Halil için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.