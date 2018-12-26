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Yaşam

DHMİ'den uyarı: Havalimanına gitmeden önce bilet aldığınız şirketi arayın!

"Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana gelmektedir"

26 Aralık 2018 02:23

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kötü hava koşullarının etkili olduğu havalimanlarında kar mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diliyorum."

 

 

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