DHMİ Genel Müdürü Birdal görevden alındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal bugün sabah saatlerinde görevinden alınarak Bakanlık Müşavirliğine atandı. Birdal, 8 yıldır DHMİ Genel Müdürlük görevini sürdürüyordu.

Genel Müdür Orhan Birdal görevden alınması ile ilgili " Benim de sabah haberim oldu. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" dedi. Birdal 2007’de 3’lü kararname ile DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı.

Geçtiğimiz hafta DHMİ’ne Rekabet Kurulu, havaalanlarında yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine Rakabet Kurulu tarafından soruşturma açılmıştı.

52 havalimanı bünyesinde

DHA'da yer alan habere göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı olan DHMİ bünyesinde, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu 52 havalimanı bulunuyor.

1930'lardan bu yana değişik isimler altında faaliyet gösteren DHMİ, Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolünü sağlıyor.

Hava trafik kontrolörü olarak başladı

Görevden alındığı açıklanan Orhan Birdal (57) ilk olarak 1976’da Türkiye Zirai Donatım Kurumu’nda memur olarak başladı. 1982’de DHMİ bünyesinde Atatürk Havalimanı’nda Hava Trafik Kontrolörü olarak göreve başladı. Birdal, AHL’nin yanı sıra Erzincan, Nevşehir, Trabzon ve İzmir’de aynı görevi üstlendi. 2003’e gelindiğinde ise Birdal DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı.