DHL ABD’de sadece uluslararası taşımacılığa odaklanacak

DHL bu kez çalışanlarını gönderdi

DHL'den yapılan yazılı açıklamada, DHL'in Amerika'da Express işini yeniden konumlandırdığı, DHL Amerika Express'in, bundan böyle tamamen uluslararası taşımacılık işine odaklanacağı ve Amerika yurt içi express taşımacılık ve yer operasyonları hizmetlerini 30 Ocak 2009 itibari ile vermeyeceği ifade edildi.DHL Express'in diğer ülke ve bölgelerde aynı ürün ve servislerini vermeyi sürdüreceği, diğer ülkelerde verilen hizmetlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği bildirildi.DHL Express Global Üst Yöneticisi (CEO) John Mullen, global ekonomideki belirsizlik ve risklerin, zorlu geçeceğe benzeyen 2009 yılında mücadele edebilmeleri için ek bazı tedbirler almalarını gerekli kıldığını kaydetti.Mevcut ekonomik koşulların uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, bunun Amerika Express operasyonları için doğru hareket olduğunu ifade eden Mullen, şunları kaydetti:"Amerika Express pazarına baktığımızda, şirket olarak en iyi yaptığımız alan olan uluslararası taşımacılık hizmetlerine odaklanmaya karar verdik. DHL sektör lideri uluslararası ürün ve servisler sunmaya devam edecek ve Amerika DHL global ağının önemli bir parçası olmayı sürdürecektir. 200 en büyük müşterimizin neredeyse yarısının Amerika'da bulunduğunu göz önünde tutacak olursak Amerika'daki varlığımız esastır. Amerika hattımız global gönderi hacmimizin yarısını gerçekleştirmektedir."