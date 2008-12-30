DHKP/C'li Ercan Kartal'a ömür boyu hapis

"Sabancı suikastı" ile "7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi" talimatlarını verdiği gerekçesiyle yeniden yargılanan terör örgütü DHKP/C'nin elebaşılarından Ercan Kartal, tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Kartal katıldı. Diğer sanık Fadime Baştuğ'un gelmediği duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Kartal'ın avukatlarından Taylan Tanay, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, davadan çekilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, bu talebi, sanık avukatlarının böyle bir talepte bulunma yetkilerinin olmaması ve duruşmayı uzatmak amacında oldukları gerekçesiyle reddetti.

Tanay, daha sonra savunma haklarının kısıtlandığını ve müvekkilleriyle cezaevinde görüşemediklerini öne sürdü.



Mahkemenin önceden verdiği kararın, vicdani kanaate uymadığı için Yargıtay tarafından bozulduğunu iddia eden Tanay, yeniden verilecek kararda Yargıtayın hükmüne uyulmasını talep etti. Tanay ayrıca, davaya ilişkin AİHM'e başvurduklarını söyledi.



Ercan Kartal da yazılı savunmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları lanetlediğini bildirdi. Salonda 2 saat süreyle yazılı savunmasını okuyan Kartal, daha sonra yazılı savunmalarından oluşan 3 ayrı dilekçeyi mahkemeye sundu.



Diğer sanık Fadime Baştuğ'un avukatı Kamil Tekin Sürek de müvekkilinin beraatını talep etti.



Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, sanıklara isnat edilen suçların terör örgütü DHKP/C'nin amaçlarına uygun olduğunu belirterek, Kartal'a, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını bozmaya ve TBMM'yi ıskata veya vazifesini yapmaktan mene teşebbüs ettiği” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, Baştuğ'u da “yasa dışı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.



Davanın geçmişi



Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi talimatını verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemece beraatına karar verilen ancak hakkındaki karar Yargıtayca bozulan Ercan Kartal, “Sabancı suikastı” davası dosyasının da birleştirildiği İstanbul 6 No'lu DGM'ce “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs” suçundan müebbet ağır hapse çarptırılmıştı.



Kartal hakkındaki bu karar, bir kez “kimlik bilgilerindeki eksiklik”, bir kez de “dosyada imza eksikliklerinin bulunduğu ve bazı eylemlerle ilgili yeterli inceleme yapılmadan davanın karara bağlandığı” gerekçesiyle Yargıtayca bozulmuştu.



Diğer sanık Fadime Baştuğ'a, “Kenan Evren'e suikast girişimi” davası kapsamında “yasa dışı örgüt üyesi olmak” suçundan verilen 15 yıllık ağır hapis cezasına ilişkin karar da yine Yargıtayca bozularak, yerel mahkemeye gönderilmişti.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, son kararında, “Kartal'ın eylemlerinin yasa dışı silahlı terör örgütü DHKP/C'nin amaçlarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını bozmaya, TBMM'yi vazifesini yapmaktan men'e teşebbüs ettiğini” belirterek, sanığı, lehine olan eski TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.



Mahkeme heyeti, davanın diğer sanığı Fadime Baştuğ'u da “terör örgütü üyesi olmak” suçundan, lehine olan yeni TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti.



Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık Ercan Kartal hakkında “yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu”na karar vererek, yerel mahkemenin kararını 4'üncü kez bozmuştu.



Sabancı suikastı ve failleri



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota - Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve Başkanlık Sekreteri Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 günü Sabancı Center'ın 25. katında DHKP-C üyesi Mustafa Duyar, İsmail Akkol ve Fehriye Erdal tarafından öldürüldü. Mustafa Duyar, Ocak 1997'de olaydan tam bir yıl sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Duyar'ın verdiği ifade üzerine DHKP-C lideri Ercan Kartal, suikastin emrini vermekten yargılandı. Kartal, İstanbul 6 No'lu DGM'de müebbet hapisle yargılandığı duruşmada "Esas hedef Sabancı değildi. Koç, Komili, Eczacıbaşı, Şahenkler de olabilirdi.



Cezalandırabileceğimizi gösterdik" sözleriyle gündemi sarstı. Mustafa Duyar, 15 Şubat 1999'da Afyon Cezaevi'nde tutuklu iken Karagümrük Çetesi'nin adamları tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Çetenin lideri Nuri Ergin'in cinayetle ilgili "Biri benim kardeşimin katilini öldürseydi ihya ederdim" açıklamaları gözlerin Sabancı ailesine dönmesine neden oldu. Ancak geçen yıl ortaya çıkan bir video kaydı cinayette Ergenekon çetesi parmağı şüphesine neden oldu. Söz konusu kayıtta Nuri Ergin'in kardeşi Vedat Ergin, Mustafa Duyar cinayetini ima ederek "Ben bu devlet için cinayet işledim, Beni Veli Küçük'e sorun" diye konuşuyordu. Sabancı suikastının diger faili Fehriye Erdal ise, yıllar sonra Belçika'da gözaltına alındı ancak tüm diplomatik girişimlere rağmen Türkiye'ye iade edilmedi.

