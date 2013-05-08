DHKP-C iddianamesinde babalar tanık gösterildi, çocuklara 20 yıl hapis istendi

DHKP-C soruşturmalarında ilk iddianame örgütün gençlik yapılanmasına ilişkin olarak hazırlandı. İddianamede 18'i tutuklu 30 şüpheli yer alıyor ve 'çocuklarını örgütten kurtarma' talebiyle kamuoyunun gündemine gelen babalar İsmail Ercan ve Hüseyin Yücel tanık olarak gösteriliyor. Çocukları Berk Ercan ve Duygu Yücelin ise 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl DHKP/C’ye yönelik olarak birçok operasyon düzenlenmişti. Bazı avukatların da tutuklandığı operasyonlar kapsamında DHKP-C’nin gençlik yapılanması da hedef alınmıştı. Terörle Mücadele Kanunu’yla yetkili 3 savcı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ilk iddianame de DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına yönelik hazırlandı.

18’i tutuklu 30 şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İdris Kurt tarafından örgütün gençlik yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede 18’i tutuklu 30 şüpheli yer aldı. Yaklaşık 300 sayfalık iddianamede şüpheliler “Terör örgütü DHKP/C’nin üyesi olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak” ile suçlandı. İddianamede şüphelilerin “terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianame mahkemede

20 klasör delili olan iddianame Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan tarafından onaylandı ve iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianamenin kabul ya da reddi için 15 günlük süresi bulunuyor.

Çocukları 'şüpheli', babaları 'tanık'

Operasyonlar kapsamında tutuklanan çocukları Duygu Yücel ve Berk Ercan’ı kurtarmak için mücadele veren baba İsmail Ercan ve baba Hüseyin Yücel de iddianamede yer aldı. İki babanın tanık olarak verdikleri ifadeler, şüphelilerin aleyhine delil olarak iddianamede yer aldı. İddianamede şüpheli olarak yer alan Duygu Yücel ile Berk Ercan’ın babalarının televizyon kanallarındaki “Örgüt çocuklarımızı kandırdı" sözleri de iddianamenin delilleri arasına girdi.

11 çelik kapı iddianamede

Operasyon sırasında gündeme gelen "11 çelik kapı" da iddianamede yer buldu. Gençlik Federasyonu Derneği'ne ait Okmeydanı’ndaki 3 katlı binanın örgütün ana merkezi olduğu anlatıldı. Yapılan baskınlarda binada 11 çelik kapının bulunduğuna ve duvarlara çelik zırh giydirildiğine de iddianamede yer verildi. Örgüte ait birçok dokümanın saklandığı ifade edilen bu binada gençlere örgütsel eğitim verildiği vurgulandı.

Avukatların soruşturması devam ediyor

Öte yandan Avukat Taylan Tanay ve Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında olduğu 9 avukatın tutuklandığı soruşturma halen devam ediyor.