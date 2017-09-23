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DHKP-C soruşturmasında 110 yakalama kararı

Hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında Mustafa Koçak da bulunuyor

23 Eylül 2017 15:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 110 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden birisi de makamında rehin alınarak şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit edenlere silahı temin eden Mustafa Koçak. Vatan'da yer alan habere göre Mustafa Koçak bugün yapılan operasyonla yakalandı.

DHKP-C’li bir itirafçının verdiği ifade üzerine geçtiğimiz günlerde Halkın Hukuk Bürosu avukatları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 14 avukat çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. 

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