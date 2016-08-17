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"DHKP-C sorumluları İstanbul'da yakalandı" iddiası

Sancaktepe'deki evde yapılan aramada dijital verilere ulaşıldığı belirtiliyor

17 Ağustos 2016 22:39

İstabul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yaptıkları bir takip kapsamında,  DHKP-C’nin bölge sorumluları olduğu iddia edilen bazı isimlerin İstanbul’da toplandığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri, DHKP-C'nin Diyarbakır, Eskişehir, Bursa,Mersin, Elazığ, Tunceli, Ankara, Adana, Gaziantep ve İstanbul bölge yöneticileri olduğu iddia edilen kişilerin Sancaktepe’de bir eve düzenlediği operasyonla toplantı halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada dijital verilere ulaşıldığı belirtiliyor.

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