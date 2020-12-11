DHI Saç Ekimi Nedir? Tıraşsız Saç Ekimi’ni Neopital Saç Ekimi’ne Sorduk! Aşamaları, Avantajları, Özellikleri

11 Aralık 2020 14:31
Türkiye, saç ekim hizmetleri bakımından her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir ülke oldu. Bu hem yerel hastaların hem de yurt dışındaki pek çok hastanın tercih edebileceği profesyonel klinikler tarafından başarıldı. Saç ekim klinikleri, kişinin saç derisine, saçların dökülme durumuna, hedeflediği son görünüme ve saç sağlığına bağlı olarak yapılan detaylı tetkikler sonucunda çok sayıda saç ekim yöntemi arasından bir tanesine karar veriyor. Elbette bu süreç tek kişilik bir süreç değil. Hasta ve saç ekimini yapacak ekibin karşılıklı iletişim kurmaları ve son görünüm hakkında birbirlerine beklentilerini belirtmeleri de son derece önemli.
Bugün, saç ekim yöntemleri arasında en popüler seçeneklerden bir tanesi olan DHI saç ekimini araştırdık. Araştırmamızı doğrudan bu konuda uzman birisinin görüşleri çerçevesinde geliştirmek için ise, Neopital Saç Ekimi Merkezine sorularımızı yönelttik. Saç ekimi koordinatörü Okan Kalip’den DHI Saç Ekimi tekniği ile ilgili detaylı bilgi edindik.
Öncelikle teşekkür ediyorum, bu konuda danışanları bilgilendirmek ve onların kendilerini daha iyi hissetme yolunda adım atmalarını sağlamak bizim için de son derece önemli. Saç ekim, çeşitli teknolojik cihazlar ve araçlar yardımı ile kişinin saç kaybı yaşadığı bölgeye, donör bölgeden alınan greft yerleştirme sürecine verilen isimdir. Elbette bu greftlerin nereden toplandığı, nasıl yerleştirildiği, yerleştirilirken neler kullanıldığı gibi faktörler, kullandığınız yöntemi oluşturuyor.
DHI saç ekimi, çok hızlı bir şekilde modernleşen ve yüksek oradan başarı elde eden saç ekim sektörünün elindeki en güçlü yöntemlerden bir tanesi. DHI saç ekimi metodunun FUE’den farkı şu: Bu yöntem, toplanan greftlerin ekileceği alana herhangi bir kanal açılmadan yerleştirilmesini gerektiriyor. Bunu sağlayabilmek için ise implanter kalem adı da verilen araçlar kullanılıyor. Choi implanter denilen araç, aslında bir kaleme benzeyen ve saç ekimi yapan ekibin doğrudan elinde tutarak greftleri yerleştirmesini sağlayan bir ürün. Bu ürünün ekstra teknolojik yöntemler ile üretilmiş yüzeyi son derece ince. Kalemin ucu silindirik ve keskin, tam uç kısmında bir iğne bulunuyor. Bu yüzden bu araca bazı kaynaklarda ‘’implanter iğnesi’’ dendiğine de rastlayabilirsiniz.
Elbette. Choi iğnesi adını verdiğimiz aracın silindirik bir ucu olduğunu söylemiştim. Bu uç, adeta bir kanal gibi çalışıyor. Saçlar bu kalemin ucundaki bu silindirik ‘’kanal’’ stiline sahip alan boyunca ilerliyor ve iğnenin ucuna yerleşiyor. İğnenin ucuna yerleşen greftin ise ekibin tuttuğu noktaya yerleştirilmesi mümkün oluyor. Bu metodun FUE’den farkını da, saç ekim işlemini gerçekleştirme stilini de işte bu detay oluşturuyor.
Kısacası, ‘’DHI metodu nasıl uygulanır?’’ sorusunun cevabını şu temel adımlarla vermek mümkün:
Operasyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerçekten çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi iğnelerin içerisine saç köklerinin birer birer yerleştirilmesi gerekiyor. Yani ekimci bir iğne ile saçı kafa derisine ekerken, asistan ya da yardımcının bir yandan diğer grefti bir başka kaleme yerleştiriyor olmalıdır. Eğer süreç bu şekilde ilerlemezse saç ekim işlemi çok uzun sürer ve istenilen verime ulaşamaz.
Fakat elbette uygulayan ekibe, kullanılan implanter kalem sayısı değişiklik gösterebilir. Bu kalemlerin sayısı değişen tek şey değil, aynı zamanda kalemlerin ucunda bulunan ve ‘’choi ucu’’ denen iğnelerin de operasyon boyunca değişmesi gerekecektir. Zaten bu yüzden DHI saç ekimi aşamaları boyunca birden fazla sağlık personeli görev yapmak zorunadır. Kullanılan Choi kalemi 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir.
Sorular için çok teşekkür ediyorum, farklar ve avantajlar anlaşıldıktan sonra danışanlarımız için de tercih yapmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak DHI saç ekiminin ne olduğunu anladıysak, bu saç ekim yönteminin temel avantajları ile devam edebiliriz:
Sanıyorum şimdilik avantajlarla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar.
Evet, kesinlikle her saç ekim yöntemini ‘’en iyi saç ekim yöntemi’’ olarak pazarlayan kaynaklardan kaçınmak gerekiyor. unutmayalım ki her yöntemin hem artıları hem de eksileri olacaktır. Bu çerçevede DHI saç ekimi için de artı ve eksilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu saç ekim yönteminin temel dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabilirim:
Bu yöntemin biraz temel özelliklerinden ve tarihinden söz etmek isterim son olarak. Bu yöntem Kore’deki Kyungpook National üniversitesinde ortaya çıktı ilk olarak. Elbette ilk çıktığı şekliyle kalmadı. Geliştirildi ve değiştirildi. Eskisinden daha güvenli hale getirilen iğne uçları kullanıldı ve iğneler yeniden tasarlandı. Yalnızca Kore bölgesindeki insanların saç tiplerine değil, dünyada farklı bölgelerde yaşayan insanların da saç tiplerine uygun olabilecek iğnelerin üretilmesi ile bu yöntemin dünyada popüler hale geldiğini söylemek mümkün.
Şu an DHI saç ekimi kimlere uygun sorusunun yanıtını da ezberden vermek istemiyorum. Hangi yöntemin kendiniz için uygun olduğunu keşfetmek istiyorsanız, mutlaka saç ekimi merkezlerinden randevu almanızı ve saç analizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bu sayede doğrudan sizin saç yapınızı inceleyen klinik size daha iyi bir fikir verme şansına sahip olacaktır.
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