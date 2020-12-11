DHI Saç Ekimi Nedir? Tıraşsız Saç Ekimi’ni Neopital Saç Ekimi’ne Sorduk! Aşamaları, Avantajları, Özellikleri

Türkiye, saç ekim hizmetleri bakımından her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir ülke oldu. Bu hem yerel hastaların hem de yurt dışındaki pek çok hastanın tercih edebileceği profesyonel klinikler tarafından başarıldı. Saç ekim klinikleri, kişinin saç derisine, saçların dökülme durumuna, hedeflediği son görünüme ve saç sağlığına bağlı olarak yapılan detaylı tetkikler sonucunda çok sayıda saç ekim yöntemi arasından bir tanesine karar veriyor. Elbette bu süreç tek kişilik bir süreç değil. Hasta ve saç ekimini yapacak ekibin karşılıklı iletişim kurmaları ve son görünüm hakkında birbirlerine beklentilerini belirtmeleri de son derece önemli.

Bugün, saç ekim yöntemleri arasında en popüler seçeneklerden bir tanesi olan DHI saç ekimini araştırdık. Araştırmamızı doğrudan bu konuda uzman birisinin görüşleri çerçevesinde geliştirmek için ise, Neopital Saç Ekimi Merkezine sorularımızı yönelttik. Saç ekimi koordinatörü Okan Kalip’den DHI Saç Ekimi tekniği ile ilgili detaylı bilgi edindik.

Merhabalar Okan bey, öncelikle bize vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Saç ekimi ile görünümünü yeniden yaratmak isteyen pek çok kişi, saç ekim metotları konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığından dolayı çekingelerini aşamıyor. Bu yüzden size öncelikle şunu sormak istiyoruz: Nedir saç ekim ve DHI saç ekimi?

Öncelikle teşekkür ediyorum, bu konuda danışanları bilgilendirmek ve onların kendilerini daha iyi hissetme yolunda adım atmalarını sağlamak bizim için de son derece önemli. Saç ekim, çeşitli teknolojik cihazlar ve araçlar yardımı ile kişinin saç kaybı yaşadığı bölgeye, donör bölgeden alınan greft yerleştirme sürecine verilen isimdir. Elbette bu greftlerin nereden toplandığı, nasıl yerleştirildiği, yerleştirilirken neler kullanıldığı gibi faktörler, kullandığınız yöntemi oluşturuyor.

DHI saç ekimi, çok hızlı bir şekilde modernleşen ve yüksek oradan başarı elde eden saç ekim sektörünün elindeki en güçlü yöntemlerden bir tanesi. DHI saç ekimi metodunun FUE’den farkı şu: Bu yöntem, toplanan greftlerin ekileceği alana herhangi bir kanal açılmadan yerleştirilmesini gerektiriyor. Bunu sağlayabilmek için ise implanter kalem adı da verilen araçlar kullanılıyor. Choi implanter denilen araç, aslında bir kaleme benzeyen ve saç ekimi yapan ekibin doğrudan elinde tutarak greftleri yerleştirmesini sağlayan bir ürün. Bu ürünün ekstra teknolojik yöntemler ile üretilmiş yüzeyi son derece ince. Kalemin ucu silindirik ve keskin, tam uç kısmında bir iğne bulunuyor. Bu yüzden bu araca bazı kaynaklarda ‘’implanter iğnesi’’ dendiğine de rastlayabilirsiniz.

Genel olarak kullanılan aracı anladık gibi. Peki, bu yöntemi bize daha detaylı anlatabilir misiniz? Saç ekim işlemi bu tarz ucu keskin bir kalem aracılığı ile nasıl gerçekleşebiliyor?

Elbette. Choi iğnesi adını verdiğimiz aracın silindirik bir ucu olduğunu söylemiştim. Bu uç, adeta bir kanal gibi çalışıyor. Saçlar bu kalemin ucundaki bu silindirik ‘’kanal’’ stiline sahip alan boyunca ilerliyor ve iğnenin ucuna yerleşiyor. İğnenin ucuna yerleşen greftin ise ekibin tuttuğu noktaya yerleştirilmesi mümkün oluyor. Bu metodun FUE’den farkını da, saç ekim işlemini gerçekleştirme stilini de işte bu detay oluşturuyor.

Kısacası, ‘’DHI metodu nasıl uygulanır?’’ sorusunun cevabını şu temel adımlarla vermek mümkün:

Donör bölgeden greftler toplanır. Daha sonra greftler ya da saç folikülleri kalem içerisine yerleştirilmelidir. Bu yerleştirme ve yerleştirilmeden önce greft’lerin özenli bir şekilde korunması son derece önemli. İyi bir saç ekimi merkezi tercih etmenin önemini bu noktadan itibaren anlayacağınızı düşünüyorum. Greftlerin kaleme teker teker yerleştirilmesi gerekir. Saç kökleri teker teker ekilmeye uygun olacak bir şekilde hazırlanır. Bu sayede hijyen, dikkat ve enerji maksimum seviyede korunmuş olur. Ekim gerçekleşirken kalem ya da iğnenin hastanın kafa derisine 45 derecelik bir açı ile tutulması gerekmektedir. ‘’Açı gerçekten önemli mi?’’ diye sormayın, kesinlikle önemli. Saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de bu ekimin gerçekleşeceği açıdır. Bu açı belirlenirken hekiminiz 45 dakikalık açıyı yakalayan herhangi bir noktadan işlemi yapmaz. Bunun yerine, önceki saçlarınızın çıkış yönünü belirler ve bu yöne doğru bir ekim gerçekleştirir. Saçların kafa derisine tutunma oranlarını artırmak ve bu sayede hızlı bir şekilde uzayarak güçlenmesine olanak tanımak için bunların tamamı son derece önemli detaylardır. Daha sonra ne olacağına bakalım: İğnenin ucundaki özel sistemi hekim ittiğinde ekim işlemini gerçekleştirmiş olur. Kafa derisinin iç kısmına giren iğne grefti nazikçe o noktaya bırakır. Bu sayede ekstra bir kanal açma işlemi olmaksızın DHI saç ekimi yöntemi ile başarılı bir saç ekimi gerçekleşmiş olur. Bu tür bir operasyonun hızlı gerçekleşmesi elbette çok önemlidir.

Peki, DHI saç ekim sürecinde kaç adet implanter kullanılıyor? Saç ekim için bir merkeze giden kullanıcılar doğru saç ekim kliniği seçme aşamalarında bu soruyu sormalılar mı? Normal olan sayı nedir?

Operasyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerçekten çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi iğnelerin içerisine saç köklerinin birer birer yerleştirilmesi gerekiyor. Yani ekimci bir iğne ile saçı kafa derisine ekerken, asistan ya da yardımcının bir yandan diğer grefti bir başka kaleme yerleştiriyor olmalıdır. Eğer süreç bu şekilde ilerlemezse saç ekim işlemi çok uzun sürer ve istenilen verime ulaşamaz.

Fakat elbette uygulayan ekibe, kullanılan implanter kalem sayısı değişiklik gösterebilir. Bu kalemlerin sayısı değişen tek şey değil, aynı zamanda kalemlerin ucunda bulunan ve ‘’choi ucu’’ denen iğnelerin de operasyon boyunca değişmesi gerekecektir. Zaten bu yüzden DHI saç ekimi aşamaları boyunca birden fazla sağlık personeli görev yapmak zorunadır. Kullanılan Choi kalemi 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir.

Verdiğiniz profesyonel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. DHI saç ekim tekniğinin nasıl çalıştığını okuyucularımızın da tam anlamı ile anladığını düşünüyoruz. Bu çerçevede, şimdi en çok sorulan sorulardan birini soralım size: DHI saç ekiminin avantajları nelerdir? FUE ile DHI arasındaki farklar nelerdir? Saç ekimi yaptırmak isteyen biri, neden DHI saç ekimini tercih etmeli?

Sorular için çok teşekkür ediyorum, farklar ve avantajlar anlaşıldıktan sonra danışanlarımız için de tercih yapmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak DHI saç ekiminin ne olduğunu anladıysak, bu saç ekim yönteminin temel avantajları ile devam edebiliriz:

Bu yöntem kullanıldığında greftlerin kafa derisinin dışında geçirdiği süreyi minimize etmiş oluyoruz. Doğrudan iğne aracılığı ile içeri itilen saçların hayata tutunma ihtimallerini arttıran faktörlerden bir tanesi de bu aslında. Kanal açmadığımızı söylemiştik. Kanal açmamak aslında oldukça güçlü bir avantaj haline gelebiliyor. Çünkü kanal açmamak kesi alanının minimize edilmesi demek. Kesi alanı yokken doku travması ihtimali de daha az, iyileşme süresi de daha kısa. Bütün bunları bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Kesi alanının dar olması bir anlama daha geliyor: kanama ya da su toplama gibi durumların yaşanma ihtimalini düşürüyor DHI saç ekimi. Bunu yapabilmesini sağlayan şey ise kanalı kendi içerisinde yaratarak greftin doğrudan içeriğe yerleşimini sağlayacak implanter kalemler. Tıraşsız saç ekimi yöntemini arayanlar sıklıkla DHI saç ekimi ile karşılaşacaktır. Sebebi de şu: implanter kalem ile işlem yapmanın kolaylığı, tıraşsız bir şekilde saç ekimi yapmayı olanaklı hale getirmiştir. Bu kalem kullanıldığında tıraşsız saç ekimi çok daha kolay yapılabiliyor. Elbette tıraş sonrası da bu kalem ile DHI saç ekim tekniğini kullanmak mümkün. Fakat tüm saçlarını operasyon dolayısıyla kaybetmek istemeyen pek çok kişinin bu yöntemi tercih ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Sanıyorum şimdilik avantajlarla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar.

Çok teşekkür ediyoruz. O halde bir soru daha sormak, DHI saç ekiminin objektif bir şekilde değerlendirilmesi açısından çok yararlı olacaktır. DHI saç ekiminin dezavantajları nelerdir? Bu yöntemi tercih eden bir hastanın ne gibi olumsuzluklar ile karşılaşma ihtimali var?

Evet, kesinlikle her saç ekim yöntemini ‘’en iyi saç ekim yöntemi’’ olarak pazarlayan kaynaklardan kaçınmak gerekiyor. unutmayalım ki her yöntemin hem artıları hem de eksileri olacaktır. Bu çerçevede DHI saç ekimi için de artı ve eksilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu saç ekim yönteminin temel dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabilirim:

DHI saç ekimini uygulayan ekibin gerçekten profesyonel ve tecrübeli olduğunu bilmek çok önemli. Bu yöntem biraz daha masraflı. Özellikle kullanılan implanter kalemlerin masrafı ve yüksek iş gücü yöntemi masraflı kılıyor. Elbette benim bütçe konusunda sorunum yok diyenler DHI saç ekim yöntemini kolayca tercih edebilirler. Fakat yine de bütçe karşılaştırması yapmakta fayda olabilir. Ekim süreci biraz uzun sürüyor. Yani standart FUE yöntemi ya da Safir FUE yöntemine kıyasla DHI’nin gerektirdiği süre epey fazla. Bu da konsantrasyonun, deneyimin ve kondisyonun maksimum seviye olmasını gerektiriyor. Aslında bakarsanız alanında uzman bir klinikten bu hizmeti aldığınız sürece bu söylediklerim birer dezavantaj sayılmaz, fakat bunların birer risk faktörü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Bugün bizlere verdiğiniz profesyonel bilgiler için teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu bilgiler doğrultusunda DHI saç ekimi aşamaları, DHI saç ekimi avantajları, DHI saç ekimi dezavantajları hakkında genel bir özet oluşturduğumuza inanıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu yöntemin biraz temel özelliklerinden ve tarihinden söz etmek isterim son olarak. Bu yöntem Kore’deki Kyungpook National üniversitesinde ortaya çıktı ilk olarak. Elbette ilk çıktığı şekliyle kalmadı. Geliştirildi ve değiştirildi. Eskisinden daha güvenli hale getirilen iğne uçları kullanıldı ve iğneler yeniden tasarlandı. Yalnızca Kore bölgesindeki insanların saç tiplerine değil, dünyada farklı bölgelerde yaşayan insanların da saç tiplerine uygun olabilecek iğnelerin üretilmesi ile bu yöntemin dünyada popüler hale geldiğini söylemek mümkün.

Şu an DHI saç ekimi kimlere uygun sorusunun yanıtını da ezberden vermek istemiyorum. Hangi yöntemin kendiniz için uygun olduğunu keşfetmek istiyorsanız, mutlaka saç ekimi merkezlerinden randevu almanızı ve saç analizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bu sayede doğrudan sizin saç yapınızı inceleyen klinik size daha iyi bir fikir verme şansına sahip olacaktır.

DHI Saç ekimi ile ilgili detaylı ve doğru bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilir, sağlık danışmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz.

www.neopital.com