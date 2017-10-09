DHA:(YENİDEN)O teröristlerden biri el bombası ile intihar etti

MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, polisin ve jandarmanın düzenlediği 5 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyon sırasında kaçan 2 teröristen 1\'i, saklandığı evde el bombasını patlatarak yaşamına son verdi.

Seydikemer İlçesi\'nde, geçen 4 Ekim\'de PKK\'lı 7 teröristin yakalanmasından sonra, bölgedeki operasyonlara devam edildi. Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2\'nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK\'lı terörist öldürüldü.



Çatışmada, Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Askeri helikopterle bölgeden alınan yaralı binbaşı, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Öldürülen PKK\'lı 5 teröristin üzerlerinde ve çantalarında 1 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silaha ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm\'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şarj cihazı ele geçirildi.



Operasyon kapsamında güvenlik güçleri, çatışma sırasında kaçan 2 teröristin de yakalanması için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Teröristleri arama çalışmaları sürerken, bugün saat 12.00 sıralarında, jandarmaya Köyceğiz\'in Köyiçi Mahallesi\'ndeki Köyceğiz Devlet Hastanesi\'nin karşısında bulunan, portakal bahçesi içindeki müstakil bir evden patlama sesi duyulduğu ihbarı geldi. Eve gelen jandarma ve polis ekipleri, aranan teröristlerden birinin, pimini çekip üzerine yattığı el bombasının patlamasıyla yaşamına son verdiği belirlendi.



Evin etrafında güvenlik önlemi alan jandarma kimseyi yaklaştırmazken, drone ile de bölge havadan kontrol edildi. Olay yerine getirilen iki köpekle de çevrede arama yapılmaya başlandı. Evde bir süredir kimsenin oturmadığı öğrenildi.

Cavit AKGÜN - Cihan KAYA/ MUĞLA, (DHA)-