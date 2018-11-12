DHA'ya iki kategoride birincilik ödülü

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Gazeteciler Cemiyeti\'nin Medya Başarı Ödülleri Yarışması\'nda TV Haber Kategorisi\'nde Demirören Haber Ajansı (DHA) Muğla Muhabiri Cavit Akgün\'ün \'Ula susamı Japonya\'ya ihraç ediliyor\' haberi birinci oldu. DHA Datça Muhabiri Mehmet Çil ise \'Mühre rağmen inşaata devam\' haberiyle \'Haber Kategorisi\'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan medya mensupları belirlendi. TV Haber Kategorisi\'nde DHA Muğla Muhabiri Cavit Akgün\'ün \'Ula susamı Japonya\'ya ihraç ediliyor\' başlıklı haberi birinci seçildi. DHA Datça Muhabiri Mehmet Çil\'in \'Mühre rağmen inşaata devam\' haberi de \'Haber Kategorisi\'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Eser sahipleri ödüllerini 16 Kasım Cuma günü düzenlenecek törenle alacak.



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