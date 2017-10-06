DHA:TARSUS'TA SEBZE HALİNDE YANGIN

Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki sebze halinde çıkan yangında, plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı 18 depo küle döndü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi\'ndeki Tarsus Sebze Hali\'nin depolar kısmında başladı. Plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı depolar kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen alevleri fark eden hal görevlilerinin ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 araç ile yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri yaklaşık 2 saatte söndüre bildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan incelemede, 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve depoların önünde park halindeki bir TIR\'ın dorsesinin de yandığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedenin belirmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çıkan alev ve dumanlar

- Yangını izleyen vatandaşlar

- tfaiyecilerin alevlere müdahalesi

- İtfaiye araçları

- Yangından Gökyüzüne yükselen dumanlar

- Tamamen yanmış depolar

- Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Bşk Mehmet Can ile röp

- İtfaiye araçlarının yangına takviyeye siren çalarak gelmesi

- Gün ağarınca hasarın ortaya çıkması

SÜRE: 5”24” BOYUT: 172 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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