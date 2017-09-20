DHA:KAZADA ÖLEN 2 KİŞİNİN YAKINLARI SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

EDİRNE\'nin Enez İlçesi\'nde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak, taşkınlık çıkarması üzerine yaralılar Enez\'den Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazazede yakınlarının yeniden olay çıkarmaması için hastanede yaklaşık 100 polisle güvenlik önlemi alındı. Olay, saat 23.00 sıralarında Enez İlçe sahili yolunda meydana geldi. Enez sahilinden, şehir merkezi yönüne giden 23 yaşındaki Hasan Pınarcı yönetimindeki 34 Z 0199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Hurda yığınına dönen araçta sürücü Hasan Pınarcı ile 28 yaşındaki Yaşar Pınarcı, 26 yaşındaki Kadir Doğru ve 33 yaşındaki Ahmet Kabayel yaralandı.

YAKINLARI SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralı yakınları sağlık ekiplerine saldırdı. Jandarmanın araya girmesiyle yaralılar, ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, hastaneye gelen yaralı yakınları burada da taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine yaralılar Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazazede yakınlarının burada da olay çıkarması ihtimali üzerine Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne çok sayıda polis ekibi gönderildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli yaklaşık 100 polis, acil servis önünde güvenlik önlemi aldı. Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Sertyalçın da hastaneye gelerek, yetkililerle görüştü. Yaralıların yakınları da bir süre sonra hastaneye geldi.

2 GENÇ KURTARILAMADI

Yaralılardan, Hasan Pınarcı ve Kadir Doğru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Yaşar Pınarcı ve Ahmet Kabayel\'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hasan Pınarcı ve Kadir Doğru\'nun ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Taşkınlık çıkararak, sağlık personelini tehdit eden bazı vatandaşlar polis tarafından hastane bahçesinden uzaklaştırıldı. Görevli sağlık personelinin nöbet değişimi polisin aldığı güvenlik önlemi altında yapıldı. İki gencin cenazeleri ise hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmeleri

-Polisin güvenlik önlemi

-Yaralı yakınlarının tartışmaları

-Polisin yaralı yakınlarını uzaklaştırması

-Acil servis önü genel gör.

-Fenalaşanlar

-Detaylar

-Hasan Pınarcı foto

-Kadir Doğru foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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