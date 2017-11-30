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DHA:KASTAMONU DA EV YANGININDA 5 KİŞİLİK AİLEDEN HABER ALINAMIYOR

KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde, birisi boş, diğerinde 5 kişilik ailenin oturduğu 2 ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu

30 Kasım 2017 15:07

KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde, birisi boş, diğerinde 5 kişilik ailenin oturduğu 2 ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu. Evler köyün dışında olduğu için geç fark edilen yangının ardından 5 kişilik Çataloğlu ailesine ulaşılamadı. Enkazda ve çevrede aileyi arama çalışmaları sürüyor.Bürme köyü Kuzören Mahallesinde birbirine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan birisi boş, diğerinde Fazıl Çataloğlu ve ailesinin oturduğu 2\'şer katlı iki ahşap evde yangın çıktı. 29 Kasım Çarşamba sabaha karşı çıktığı tahmin edilen yangın, evlerin köyün dışında olması nedeniyle dün akşam saatlerinde fark edilebildi. İki evin kül olduğunu ve dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. 2 evin tamamen kül olduğu yangında 10 civarında büyükbaş, 50 civarında küçükbaş hayvanın da telef olduğu saptandı.Boş evin Ahmet Çataloğlu\'na ait ve sadece yaz aylarında kullanıldığı, akrabası Fazıl Çataloğlu\'na ait evde ise 5 kişinin yaşadığı belirlendi. Yanan evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çatlaoğlu\'na ulaşılamadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, enkazda arama çalışması başlattı. Ekipler, ellerindeki küreklerle ve metal parçalarla yanan evin enkazında arama yaptı. Ayrıca köyün çevresinde ve ormanlık alanlarda da arama yapıldı. Çalışmalarda aileye ait bir iz bulunamadı.Bürme Köyü Muhtarı Vahittin Hasanbaş, yangının çarşamba sabaha karşı çıktığını söyleyerek, \"Köylülerin perşembe günü öğleden sonra haberi olmuş. Jandarma saat  16.00 gibi beni arayarak yangını haber verdi. Bu yanan evlerin çevresinde ev yok. Bu yüzden geç fark edilmiş yangın. Ben öğrenci servisi şoförüyüm ayrıca. Ailenin torunu okula gitmedi\" dedi.
Fazlı Çolakoğlu\'nun akrabası Hamdi Çolakoğlu da \"Akşamdan bu yana arama çalışmaları devam ediyor. Her yeri aradık, bulamadık. Bir de traktörü bulamadık. Traktörle başka bir yere gitti öldürüldü mü, atıldı mı ne oldu bilmiyoruz. Yanan traktörün haricinde bir tane daha traktör vardı. Sabah hayvan pazarına gideceğini söylemiş. En son aldığımız bilgi 5 koyununun Elmayakası mekisinde görüldüğü yönünde. Komando birlikleri de bu bölgede arama yaptılar. Ancak bulamadılar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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