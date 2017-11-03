DHA:İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEHİT KORUCULARIN CENAZE TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE ŞEMDİNLİYE GİTTİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 güvenlik korucusu için ilk tören Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit korucular için ikinci törenin yapılacağı Derecik Beldesine bağlı Toklu köyüne gitti. Şemdinli ilçesi\'ne bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli ve kötü hava koşularından faylalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil için bugün sabah saatlerinde ilk tören Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlendi. Şehit korucular daha sonra Derecik beldesine bağlı Tokyo köyü\'ne gönderildi.

Şehit korucular için ikinci tören de köylerinde düzenecek. Şehit korucuların cenaze törenine katılmak üzere sabah özel uçakla Yüksekova Selahatin Eyyübi Havalimanına inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle şehit korucular Tekin ve Yeşil\'in cenaze törenlerine katılmak üzere Derecik Beldesine bağlı Tokyo köyüne gitti. Bakan Soylu\'yu Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve kurum amirleri karşıladı.

İçişleri Bakanı Soylu şehit korucuların yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunduk sonra cenaze törenine katılacak.

Görüntü Dökümü

---------------

-Bakanın köye gelmesi

-Karşılanması

-Şehit Güvenlik koruculurının yakınlarına başsağlığı dilemesi

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ( Hakkari)-(DHA)

==================================================