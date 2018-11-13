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DHA:HAKKARİ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERDEN FÜZE SALDIRISI: 3 İŞÇİ YARALANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu

13 Kasım 2018 20:21

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK\'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, \"13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi\'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir\" denildi.


Görüntü Dökümü
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-Helikopterin kışlaya inişi
-Yaralıların helikopter ile getirilişi
-Yaralıların ambulanslar ile Hakkari devlet hastanesine getirilişi
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HAKKARİ/DHA

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