DHA:GÜMRÜKLERDE 'PLAKA OKUMA' SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'nın sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırladığı \'taşıt plaka okuma sistemi\' Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'ndan başlanarak devreye alındı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, \"Türkiye\'de bir çok gümrük kapısında çok farklı işlem türleri yürüyor. Çok farklı ve standart dışı plakalarla karşılaşıyoruz. Uzun süreli testlerimizde bunu gördük ki, bu sistem bunlara yönelik de başarılı sonuçlar veriyor\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın kara gümrük kapılarında işlemleri hızlandırmak ve personelden tasarruf etmek için hazırladığı \'otomatik plaka okuma sistemi\' Edirne\'nin Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'ndan başlatmak üzere 17 gümrükte faaliyete girdi. Gümrük giriş-çıkışlarına konulan kameralar sayesinde araçların plakaları bilgisayar sistemine otomatik olarak kaydedilirken, elle yapılan kayıtlar ise tarih oldu. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, sistemi devreye almak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Edirne İpsala Sınır Kapısı\'na geldi.

Taşıt plaka okuma sisteminin Edirne\'deki Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda başlattıklarını ifade eden Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, 17 sınır kapısında hizmete devreye girdiğini belirterek, \"Plaka tanıma sistemi 20 aktif gümrük kapımızda kurulmak üzere planlanan bir proje. Şuan itibariyle 17 aktif sınır kapımızda faaliyete geçti. Sarp, Kapıköy ve Türkgözü sınır kapılarında inşaat çalışmalarının ardından faaliyete alınacak. Plaka okuma sistemi memurlar vasıtayla gördüğümüz, elle (manuel) yapılan kayıtları otomatik hale getirecek bir sistem. Bu sistemi, diğerlerinden ayıran özellik, bakanlığımızın bir çok veri tabanı var ve bu veri tabanlarıyla entegre olarak çalışması bize bir takım kolaylıklar sağlayacak. Örneğin memur kayıtları elle yerine otomatik olarak yapıldıktan sonra elle müdahale imkanı olmayacak. Bunun getirdiği risk analizi, kaçakçılıkla mücadele, ülke güvenliğine yönelik önemli katkılar sağlayacak. Bizim arka planda çalışan istihbarat ve risk analizi programlarımız bu plaka tanıma sistemiyle yapılan kayıtlardan yararlanacak\" dedi.

ÖNCELİK TRAKYA GÜMRÜKLERİNİN

Proje kapsamında plaka okuma sistemini, testlerinin yapıldığı İpsala Sınır Kapısı\'ndan başlattıklarını kaydeden Duygun, \"Bu kapsamda bugün burada, İpsala Sınır Kapısı\'ndan başlayarak sistemi başlattık. Öncelikle bunu Trakya sınır kapılarından faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Her ne kadar sistem kuruldu ve kayıtlar başladıysa da bizim kapılarda gerekli bilgilendirmeleri yapmamız ve memurlarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Kameralar gelen araçları hem önden, hem de arkadan plakalarını tanımlayabiliyor. Aynı zamanda laser sensörler çift dorseli olan araçları algılanmasını sağlayacak. Şimdi gümrük kapılarında bu sistemi işletmenin zorluğu da Türkiye\'de bir çok gümrük kapısında çok farklı işlem türleri yürüyor. Çok farklı ve standart dışı plakalarla karşılaşıyoruz. Uzun süreli testlerimizde bunu gördük ki, bu sistem bunlara yönelik de başarılı sonuçlar veriyor. Arapça, Farsça plakalar, kirli, standart dışı plakalar bahis konusu. Bunda da başarılı sonuçlar aldık. Kademe kademe emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. İpsala\'dan başlıyoruz, Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarımızda eğitimler vererek devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin plaka okuma sisteminin yaz aylarındaki gurbetçi kuyruklarına katkı sağlayıp, sağlamayacağı sorusu üzerine

Hasan Oktay Duygun, \"Bu sistem kuyrukların azalmasında önemli bir etken olacak. Bu kuyruklar sadece bir tek sebebi olmuyor. Bazen karşı ülkelerin uygulamalarından kaynaklanan nedenler, yaz dönemlerinde gümrük kapılarımıza geliyoruz, personelimiz çok büyük fedakarlıklarla çalışıyor ve inanın çok süratli çalışıyorlar. Belli dönemlerde ülkemizde olağan üstü trafik yaşanıyor. Pasaport işlemleri de var. Bizim sistemimizde otomatik kayıtlar olacağı için süratlenmesine mutlaka katkı sağlayacaktır. Bakanlığımızda bir komutan kontrol merkezi mevcut, bütün kara sınır kapılarını oradan izleme imkanımız var. Plakaları kaydedilen araçları, bakanlığımız tarafından da izlenmesi mümkün hale geldi. Kaçakçılıkla mücadele konusunda da bir katkı sağlayacaktır\" dedi.

SİSTEM HAYATA GEÇİRİLDİ

İpsala Sınır Kapısı\'nda bu sabah yapılan son testlerin ardından taşıt plaka okuma sistemi projesi hayata geçirildi. Gümrüğün giriş ve çıkış kısımlarında bulunan kameralar sayesinde araçların plakaları bilgisayar otomasyonu programına otomatik olarak fotoğraflanarak kaydedildi. Sistemin diğer sınır kapılarında da faaliyete başladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-İpsala Sınır kapısı

-Giriş çıkış yapan araçlar

-Plaka okuma kameraları

-Kameralar detay

-Bilgisayar programı detay

-Gümrük sahası

-Daire başkanı ve ekibi

-Sahayı gezmeleri

-Daire Başkanı Duygun ile röp.

-Sistemi göstermesi

-Araçların çıkışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/İPSALA(Edirne),(DHA)-