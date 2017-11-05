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DHA:GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, YÜKSEKOVA'DA

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'ne geldi

05 Kasım 2017 16:53

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'ne geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar ilçe merkezinde gezip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, geceyi ise Yüksekova\'nın Dağlıca bölgesende görev yapan askerlerle birlikte geçirdi.  
Bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Dün Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, dün ayrıca 2 Kasım\'da 6 askerin ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği Büyüktepe Hudut Karakolunu ziyaret etti. 
Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Toklu Köyüne de giderek şehit güvelik korucularının ailelerine ve köy halkına taziye ziyaretinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet konutanları, geceyi Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı\'nda geçirdi. Sabah saatlerinde ise Oremar, Kalana, Göller Başı, İkiyaka\'daki üs bölgelerini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerini sürdürdürdükten sonra  helikopterle Yüksekova ilçesi\'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanları, Selahaddin Eyyubi Havaalanın\'da ilçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri ve polis yetkilileri karşıladı.  
Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı ilçeye gelen Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar, daha snra ilçe merkezine gelerek esnafları gezip  vatandşlarla sohbet etti. Havanın güzel olması nedeniyle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında oturup çay içen Orgenerl Akar ve komutanlara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 
Orgeneral Akar ve berabeindeki komutanlar daha sonra ilçe kaymakamlığına geçti. Kaymakam Kaşıkçı ile bir süre görüşen Orgeneral Akar ve komutanların öğlen yemeğinin ardından ilçeden ayrılacakları belirtildi.

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA
 

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