DHA'dan "El Bab'da IŞİD saldırısı; 5 asker şehit, 10 asker yaralandı" haberine düzeltme

Doğan Haber Ajansı (DHA), bugün sabah saatlerinde Suriye El Bab'da IŞID unsurları ile yaşanan çatışmada 5 askerin şehit düştüğüne ilişkin bir haberi servis etti. Servis edilen bu haber birçok haber sitesi, TV tarafından kullanıldı. Ancak, akşam saatlerinde söz konusu haber Genelkurmay kaynakları tarafından yalanlandı.

DHA, bu gelişme üzerine abonelerine "Düzeltme" başlığı ile yeni bir haber servis etti. İşte DHA'nın o haberi:

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu’na ait bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla hedef alındı. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1’i ağır 11 asker ise yaralandı.

Fırat Kalkanı harekatı 170’inci güne girerken dün 5 askerin şehit olduğu El Bab’dan bugün de şehit haberi geldi. El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saat 08.40 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir bina DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatına katılan Rus savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vuruldu.

Bombalanan binanın çökmesinin ardından göçük altında kalan askerlere ulaşmak isteyen silah arkadaşları seferber oldu. Göçük altında çıkarılan 11 yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 10 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından çıkarılan şehit sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş’un cenazesi saat 11.30 sıralarında helikopter ile Gaziantep’e ulaştırıldı. Göçük altında kalan şehit uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin ile şehit uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal’ın cenazeleri ise saat 14.00 sıralarında çıkarıldı ve 14.40 sıralarında helikopter ile Gaziantep’e getirildi. Ancak, şehitlerin vücut bütünlükleri bozulduğu için üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 cenaze torbası içerisinde getirilmesi 4 ayrı şehit olduğu gibi algılandı. Ancak, bir süre sonra El Bab bölgesinden gün içerisinde getirilen şehit sayısının 5 değil 3 olduğu anlaşıldı.

Böylece gün içerisinde 3 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos’tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64’e yükseldi.