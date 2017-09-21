DHA: ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİ EŞOFMAN LASTİĞİYLE BOĞULMUŞ (EK)

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNAN YAMUÇ\'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Antalya\'nın Finike İlçesi\'nde çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu\'nun cinayet şüphelisi Ali Yamuç\'un cenazesi, memleketi Finike İlçesi\'nde toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenaze, Turunçova Mahallesi\'ndeki Menevşelik Camii\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra Yamuç\'un cenazesi, Menevşelik Mezarlığı\'nda defnedildi. Tören sırasında Yamuç\'un yakınları gözyaşı döktü. İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, cenaze töreni ve defin sırasında olası bir olaya karşı önlem aldı.

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- Mezarlıktan görüntü

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)