DHA:BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE' Yİ TERÖRE TESLİM ETMEYECEĞİZ(1) 

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan\'da halka hitap etti. Terörle mücadeleye değinen Yıldırım, \"Dün alçak terör örgütü bölüğümüze saldırdı. Şemdinli\'de şehitlerimiz var. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün Diyarbakır\'da da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz\" dedi.



Görüntü dökümü

-Başbakan\'ın konuşması

-Detaylar

ERZİNCAN /DHA