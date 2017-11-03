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DHA:BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE' Yİ TERÖRE TESLİM ETMEYECEĞİZ(1) 

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da halka hitap etti

03 Kasım 2017 15:44

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan\'da halka hitap etti.  Terörle mücadeleye değinen Yıldırım, \"Dün alçak terör örgütü bölüğümüze saldırdı. Şemdinli\'de şehitlerimiz var. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün Diyarbakır\'da da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz\" dedi.  


Görüntü dökümü
-Başbakan\'ın konuşması
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ERZİNCAN /DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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