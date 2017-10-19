DHA:Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'dan, veda gibi konuşma

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi\'nde yapılacak, yaşam merkezi Avlu Balıkesir\'in 2\'inci etap temel atma törenindeki veda gibi bir konuşma yaptı. \'İrade-i külliye\' diye bir şey olduğunu belirten Başkan Uğur, \"İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, vedada. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.AK Parti\'deki, belediye başkanları değişiminde şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'ye istifa çağrısı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un da bugün, Avlu Balıkesir\'in 2\'inci etabının temel atma törenindeki konuşmasında, isftifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, ağzından \'isifa\' kelimesi çıkmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, \"İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, vedada. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Başkan Uğur, konuşmasının sonunda DHA muhabirinin \"Veda gibi bir konuşma yaptınız. Bu istifa etitğiniz anlamına mı geliyor\" sorusunu üzerine \"Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim\" diye yanıt verdi.Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'tan boşalan başkanlığa seçim yapmak için toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi\'nde divan başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hakkında çıkan istifa iddialarına, \"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım, halkımın hizmetindeyim. Asılsız haberler çıkıyor, bunların hiçbirine itibar edilmemesini istiyorum. Hanıma bile inandıramıyoruz. Hanım diyor ki \'Neden söylemiyorsun?\' Ankara\'ya geldim ama Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı\" demişti.

30 Mart 2014 tarihinden bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüne Ahmet Edip Uğur, evli ve 3 çoçuk babası.

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- Başkan Edip Uğur\'un konuşması

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)