DHAANKARA-  Akşener, başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti (2)



AKŞENER PARTİSİNİN İSMİNİ \'İYİ PARTİ\' OLARAK AÇIKLADI

ANKARA\'da Nazım Hükmet Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Meral Akşener partisinin ismini \'İYİ PARTİ\' olarak açıkladı.

MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener, yol arkadaşları ile birlikte kurduğu parti için Nazım Hikmet Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program öncesi polis ekipleri kültür merkezinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Programa Türkiye\'nin çeşitli noktalarından çok sayıda vatandaş katıldı. Meral Akşener ile birlikte binlerce insanın katıldığı programda, salonda çok sayıda kişi ayakta kaldı. Program 200 kurucular kurulunun tanıtımı ile başladı.

\"BEN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM\"

Kurucular kurulunun tanıtımının ardından kürsüye Meral Akşener çağırdı. Bu sırada salonda bulunan kalabalık ayağa kalkarak Akşener\'i alkışladı. Akşener\'de bu ilgiye alkışla cevap verdi. Konuşmasının ilk bölümünde iktidar ve muhalefet partilerini eleştiren Akşener, daha sonra konuşmasına ara vererek partisinin isminin açıklanacağı klibi izledi. Hazırlanan klipte partinin isminin \'İYİ PARTİ\' olduğu açıklandı, sloganı ise \'Türkiye İyi Olacak\' olarak belirlendi. Partinin isminin açıklandığı esnada Akşener ve salondaki kişiler alkışla eşlik etti. Kalabalık grup, \'Başbakan Meral\' şeklinde slogan attı. Ayrıca Akşener, bu slogana \'Ben Cumhurbaşkanı olacağım\' şeklinde cevap verdi.

\"UMUTLARIMIZ HAYALLERİMİZ VAR\"

Akşener, konuşmasında şunları söyledi: \"Umutlarımız hayallerimiz var. Gücümüz var. Adil bir Türkiye istiyoruz. Özgür bir toplum istiyoruz. Hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah hayırlı eylesin. İyi adalettir, kararlılıktır, umuttur, gelecektir, bilgidir, zenginliktir, cesarettir. O da burada var. İyi, medeniyet demektir ve bu yolun taşlarını sadece cesurlar döşer. Türkiye coğrafyasıyla kucaklaşıp Avrasya olacak. Dünya ile kucaklaşacak. \'İyi Parti\' ile güçleneceğiz mutlu bir Türkiye olacağız\"

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Haber: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA)

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