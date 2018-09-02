DHA:AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 32 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada Nesrin Yaygın ve Mustafa Ekim (68) yaşamını yitirdi, 5’i çocuk 32 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 80\'inci kilometresindeki Emirdağ ilçesine bağlı Topuzdere mevkisinde meydana geldi. Deniz Şimşek\'in (51) kullandığı 35 PK 656 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine Afyonkarahisar ve Eskişehir\'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede otobüsteki yolculardan Nesrin Yaygın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Ekim ise ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Deniz Şimşek, Gülbey Tuncay (38), Berna Çoğun (39), Funda Adın (48), Tuğba Büşra Dökmetaş (24), Cemil Can Aydın (21), Cumali Ekim (65), Yurdagül Bal (55), Hulusi Mehmet Bal (58), Yavuz Koca (35), Güllü Baldır (25), Bayram Yaygın (68), Ali Burak Aydın (16), Mehmet Ali Bağcı (26), Oral Somuncu (30), Ahmet Taha Uygun (30), Muhsin Cengiz (57), Kerem Hayta (17), Murat Şahin (52), Hasan Doğukan Kaymaz (28), Bilal Türk (54), Fuat Türk (46), Galip Çiçek (40), Fatma Çiçek (36), Osman Mertcan Çiçek (9), Sudenaz Çiçek (10), Yavuz Burak (32), Leman Gökçe (52), Hatice Kansu (42), Murat Aktaş (40), Berrin Başaran (35) ve Yunus Efe Kansu (6) da ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar ve Eskişehir\'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay yerinde Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri Afyonkarahisar- Ankara karayolunda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaşamını yitiren Nesrin Yaygın\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan otobüsten detay

- Olay yerinden detay

- Yerdeki cesetten detay

- AFAD ekiplerinden detay

- Kazadan ölen kişinin polis ve jandarma ekipleri tarafından cenaze aracına konulması

- Olay yerindeki polis ve jandarmadan detay

- Detaylar

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)