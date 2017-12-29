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DHA:ADANA'DA KESİME HAZIRLANAN 50 AT VE EŞEK ELE GEÇİRİLDİ

 ADANA'da dün bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı

29 Aralık 2017 14:13

 ADANA\'da dün bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 ölü eşek ile kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi.
Sabah erken saatte daha önce tek tırnaklı hayvan keserek piyasaya süren kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerden bazılarının bahçelerinde derme çatma alanlarda hazırlanmış ahırlarda 5\'i kendiliğinden ölmüş eşek ile kesime hazırlandığı belirtilen 50 at ve eşek ele geçirildi. Şüphelilerin bu hayvanları kesime hazırladığı ve yılbaşında etlerini piyasaya süreceği iddia edildi. Görevliler, 50 hayvana el koyarak Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ele geçtiği evlerin sahiplerine ise tutanak tutuldu. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinin kesimhaneye çevrildiği belirlenince bu adresin sahibine ise 16 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Görüntü Dökümü
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- Zabıta ekipleri operasyona giderken
- Çiftliğe yapılan baskın
- Ahılın içerisindeki atlar
- Çamurun içindeki ölmüş 2 eşeğin görüntüsü
- Çiftlik sahiplerinin gazetecilere tepki göstermesi
- Baskın yapılan evin kapısının açılmaya çalışılması
- Köpek sesleri
- Ahılın içindeki at ve eşeklerin görüntüsü
- Atlardan yakın görüntü
- Ekiplerin işlem yapması
- Muhabirin at sahibi ile konuşması 
- Satın aldığı atların evraklarını görevlilere vermesi

SÜRE:02\'28\"    BOYUT:150 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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