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DHA:ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

29 Haziran 2018 12:13

ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler

Süre:01\'19\" Boyut: 70,6 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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