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DHA YURT:VAN'DA TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

VAN'da aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı

11 Mart 2018 21:20

VAN\'da aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1\'i kadın 6 kışıyaralandı. Olay,saat 17.00 sıralarında  Şerefiye Mahallesi\'ndeki  Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi\'nde meydana geldi. Ellerinde taş, sopa ve  bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.Kavgada 1\'i kadın 6 kişi yaralandı. Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van\'daki hastanalere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı. Kavga ile ilglii soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Kavga anından görüntüler
- Yaralıların detaylar
- Polisin olay yerine gelişi
- Ambulansın gelişi
-Yaralıların ambulansa alınması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB
GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 03 DK 26 SN
Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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