DHA YURT:TOKİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERDEN KULE VİNCİNDE ÜCRET EYLEMİ
Zonguldak' ta TOKİ inşaatında çalışan taşeron firmaya bağlı işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaat alanındaki kule vincine çıkarak eylem başlattı
30 Ağustos 2017 15:13
Zonguldak\' ta TOKİ inşaatında çalışan taşeron firmaya bağlı işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaat alanındaki kule vincine çıkarak eylem başlattı.
Ücretlerini almadan aşağı inmeyeceklerini söyleyen 8 işçinin vinçteki eylemi sürüyor
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