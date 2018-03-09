DHA YURT:TERÖRİSTİN SIRT ÇANTASINDAN ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen PKK\'lı 1 erkek teröriste ait sırt çantalarından esrar maddesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Amanoslar bölgesinde de jandarmanın operasyonları aralıksız sürüyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Osmaniye Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Açıklamada operasyonlarda, 1 örgüt mensubunun sırt çantalarından, antitank roketatar mühimmatı, RPG-7 sevk fişeği, plastik patlayıcı, zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, savunma tipi el bombası, Browning marka tabanca, 9 mm fişek, tabanca şarjörü, elektrikli fünye, silah üstü dürbün, el telsizi, el dürbünü, muhtelif gıda, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

ESRAR MADDESI ÇIKTI

Ayrıca bu malzemelere ek olarak; teröristin çantalarında esrar maddesi ele geçirildiği, yapılan operasyonlar ve başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekâtı sonrası; örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını tamamen kaybettikleri, ancak uyuşturucu madde kullanarak eylem yapabilir hale geldiklerine dikkat çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Pusudaki askerin makineli tüfekle ateş etmesi

- Askerler arazide ilerlerken

- Kamufle olmuş keskin nişancıdan detaylar

- Askerlerin zorlu arazide üçlü el işaretleriyle haberleşerek ilerlemesi

- Ormanlık alanda gizlenmiş asker

- Çalılar arasında ilerleyen asker

- Yamaçta ellerinde silahlarıyla ilerleyen askerler, detaylar

- Güvenlik Korucusunun kolundaki logo

- Siper almış güvenlik korucusu

- Esrar poşetlerinin açılması, delil poşetine konulması

- Esrar paketlerinden yakın görüntü

- Zırhlı araç ve üzerindeki makineli tüfeğin hareket halinde detay görüntüleri

- Ele geçirilen silah ve mühimmatlardan fotoğraf

BOYUT: 114 MB SÜRE: 03\'34\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

