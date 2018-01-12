DHA YURT;TELABYAD'A ASILAN TERÖR ÖRGÜTÜ FLAMALARI YENİLENDİ

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Telabyad kentine asılan terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye ait yıpranan flamalar, yenileriyle değiştirildi.

Akçakale\'nin karşısında bulunan PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD/YPG denetimindeki Telabyad\'ın yüksek yerlerine, daha önce terör örgütünü simgeleyen flamalar asılmıştı. Akçakale\'den de görülen ve zamanla yıpranan flamalar, yenileriyle değiştirildi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye ait flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.

Telabyad\'a daha önce de ABD bayrakları asılmıştı.

Görüntü dökümü

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- Telabyad\'a asılan örgüt flamaları

- Akçakale Gümrük Kapısı

- Genel detay ve görüntüler

(Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

(130 MB)

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