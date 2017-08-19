T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;TBMM ESKİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK'İN YEĞENİ ANTALYA'DA ÖLDÜ

ANTALYA'nın Aksu İlçesi'ndeki Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu öldü

19 Ağustos 2017 21:53

ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri\'nde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek\'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu öldü.Kundu turizm bölgesindeki Adalet Bakanlığı Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri\'nde 2005 yılında bu yana bahçe şefi olarak çalışan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek\'in yeğeni 40 yaşındaki Şükrü Çiçek, saat 15.00 sıralarına rahatsızlandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle tesislere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Şükrü Çiçek, ambulansla Lara Özel Anadolu Hastanesi\'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şükrü Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen saat 17.00 sıralarına yaşamını yitirdi. Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz hastaneye gelerek bilgi aldı.
Aksu İlçesi Soğucaksu Mahallesi\'nde oturan evli ve biri kız 2 çocuk babası Şükrü Çiçek\'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Çiçek\'in cenazesi otopsinin tamamlanmasından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat\'a gönderilecek.

Görüntü Dökümü
------------------
- Başsavcı Ramazan Solmaz\'dan görüntü
- Hastane dış plan
- Polisten görüntü
- İş arkadaşlar
56. MB /// 00.39

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA AksuAdalet Bakanlığı EğitimDinlenme TesisleriTürkiye Büyük Millet Meclisi TBMMBaşkanı CemilKunduAdalet Bakanlığı Antalya EğitimTBMMAcil SağlıkLaraAnadolu HastanesiKalpOlayınAntalya Cumhuriyet Başsavcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24