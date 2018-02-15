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DHA YURT;TACİZ İDDİASIYLA LİNÇ EDİLİYORDU

 ADANA'da sokakta yürüyen 3 kadını taciz ettiği ileri sürülen Adil G

15 Şubat 2018 13:30

 ADANA\'da sokakta yürüyen 3 kadını taciz ettiği ileri sürülen Adil G.\'yi (33) yakalayan çevredekiler, şüpheliyi tekme tokat dövüp, polise teslim etti. Olay, 10 Şubat günü merkez Seyhan İlçesi\'nde kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti. Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.\'yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.\'yi tekme tokat dövdü. İhbar üzernie olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.\'yi gelen polis ekiplerine teslim etti.Kadınların şikayetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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- Vatandaşlar tarafından yakalanan tacizci
- Vatandaşların tacizciyi tartaklaması
- Bir vatandaşın taücizcinin kafasını kameraya doğru çevirmesi
- Bir vatandaşın tacizciyi koruması

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)
88,0 MB
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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