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DHA YURT:ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Yasin Boy'un memleketi Samsun'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu

23 Mart 2018 11:55

NEVŞEHİR\'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Yasin Boy\'un memleketi Samsun\'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Adana\'dan saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir\'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Yasin Boy\'un şehadet haberi Samsun\'daki ailesine bildirildi. Evli 1 çocuk babası olan Üsteğmen Yasin Boy\'un acı haberi, babası Ayhan Ramazan ve annesi Güllü Boy\'ya ziyarette oldukları Kavak ilçesinde ilçe protokolü ve askerler tarafından verildi. Boy çifti, çocuklarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin İlkadım ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehitin 2 erkek kardeşinin daha olduğu öğrenilirken, çocuğunun ve eşi Çağla Boy\'un Nevşehir\'de yaşadığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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-Şehit eviden detaylar
-Şehitin fotoğrafı
-Şehitin eşiyle fotoğrafı
(Süre: 00.43 dk) – (Boyut: 23.49 mb)
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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