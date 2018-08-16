DHA YURT,OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in (34) memleketi Osmaniye\'deki baba ocağına ateş düştü.Adıyaman\'da 2 gün önce mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekerek\'in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi\'nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek\'e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini alınca fenalaşan diyaliz hastası Necati Tekerek\'e, evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahe etti. Tekerek ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tekerek\'in, 11 yıllık asker olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in cenazesinin, yarın Osmaniye\'de toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evine bayrak asılması

- Evin genel görüntüsü

- Evin önündeki kalabalık

- Evden çıkan sağlık ekipleri

- Şehit babasının ambulansa bindirilmesi

- Evin önünde bekleyen kalabalık

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- Askeri ve sağlık görevlilerin şehit evine girişleri

- Ağlama sesleri

- Polis ve sivil araçlar

- Türk Bayrağının getirilmesi

- Şehit evine askerler tarafından Türk Bayrağının asılması

- Şehit annesinin ağlayarak dışarıya çıkartılması

- Ambulansa alınması

- Şehidin evi önünde bekleyen ambulans

- Şehit babasının sedye ile dışarıya çıkartılması

SÜRE:50\" BOYUT:90 MB

SÜRE: 01\'24\" BOYUT: 44.7 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

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