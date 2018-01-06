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DHA YURT:MÜTEAHHİTLİK OFİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı

06 Ocak 2018 15:19

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya\'nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle işyerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

(Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu kamerası 
-3 kişiyi öldüren şüphelinin olay yerinden ayrılması
-Olay yerinden detaylar
(Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya),(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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