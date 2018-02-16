DHA YURT;MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDEKİ SICAKLIK BADEM VE ERİK AĞAÇLARINI ŞAŞIRTTI

ÇANAKKALE VE BALIKESİR\' DE BADEM VE ERİKLER ERKEN ÇİÇEK AÇTI

ÇANAKKALE ve Balıkesir\'de, kışın ortasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince badem ve erik ağaçları erken çiçek açtı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ancak, üreticiler ilerleyen günlerde olası bir don olayı yaşanmasından endişeli.

Türkiye son yılların en ılık kış mevsimini yaşarken, ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Çanakkale ve Balıkesir\'in birçok yerinde baharın müjdecisi badem ile erik ağaçları çiçek açtı, ovalar yemyeşil oldu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Balıkesir\'in Bigadiç ilçesi kırsal Kargın mahallesi muhtarı Ramazan Balkul, \"Mevsimler mi değişti, iklimler mi değişti ben de anlayamadım. Bu kış ortasında badem ağaçları çiçek açtı. Biz de şaşkınlık içindeyiz şuan. Şimdiden bademlerin çiçek açması bolluk ve bereket getirecektir. Eğer bundan sonraki günlerde don olayı olmazsal vatandaşlar bol badem yiyebilecekö dedi.

Vatandaşlar ise, meyve ağaçlarının önümüzdeki günlerdeki olası soğuklardan olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. Kış mevsiminin kalan bölümünde kar yağmaması, ya da aşırı soğuklar nedeniyle don olayının yaşanmaması durumunda, bademlerin bol ürün vermesi bekleniyor. Ancak, kar yağışı ve don olayı görülürse, üreticileri hüsrana uğramış olacak.

BANDIRMA\'DA KIŞ ORTASINDA BAHAR

Marmara Bölgesi\'nde sıcakların mevsim normalleri üzerinde gitmesi nedeniyle aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Bandırma\'nın Edincik kırsal mahallesinde \"Vadi Edincikö bölgesinde Edincik-Erdek karayolunda zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeler ile yamaçlarda bulunan özellikle badem ve erik ağaçları çiçek açtı.öBu aylarda kar olması lazım ama havalar maalesef ayni ilkbahar havası gibi \" diyen çiftçi Mustafa Çapan, \"Ayni durum nerdeyse bütün meyve ağaçlarında var. Geçen gün bahçeme gittim, incir ağaçları da başlamış havaların ılık gitmesi nedeniyle çiçekleri patlamaya\" diye konuştu. Edincik\'te bahçe sahipleri havaların kış ortamına girmesi halinde meyve ağaçlarının olumsuz etkileneceğini söylüyor.

MUĞLA\'DA AĞAÇLAR ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Muğla\'nın Bodrum ve Ortaca ilçesinde vaktinden önce çiçek açan elma, erik, şeftali, portakal ve limon ağaçları, üreticiyi hem sevindirdi hem üzdü. Zamanından 15 -20 gün önce çiçek açan meyve ağaçlarının olası bir soğuk havada zarar görme olasılığını büyük olduğunu söyleyen üretici Cengiz Aslan, \"Bu yıl iklim şartları ve havanın sıcak gitmesi ile birlikte 9 dönüm olarak kırmızı Japon eriklerim başta olmak üzere içerisinde bulunan elma, şeftali ve narenciye ağaçlarımdan bir kısmı zamanından 15-20 gün önce çiçek açtı. Olası bir don olası yaşanırsa, çiçeklerin tamamı veya bir kısmı zarar görür ve üretimimizi olumsuz etkiler zaten bölgemizde ne kadar iyi üretim yapsak da ne yazık ki pazarda yeteri kadar ilgi görmüyoruz. Aracılar nedeni ile ürünümüz para etmiyor geçen yıllar da tüccarlar dan ilgi görmeyince sanayi ve Ticaret bakanlığı hal kayıt sistemin den üretici kodu alarak kendi malımı satma yetkim olmasına rağmen çözüm bulamadık\" dedi.

EDİRNE\'DE KIŞ ORTASINDA AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar \'yalancı bahara\' aldanarak, çiçek açtı.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan ilçesinde ilkbahar ve yazı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Keşan\'da, bazı bölgelerde kış mevsimindekayısı, erik, badem ağaçları çiçek açtı.

Uzman Tarım Danışmanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların erken çiçek açmasıyla ilgili olarak, \"Tüm bitkiler yılın belirli dönemlerinde fizyolojik olarak üşümeye ihtiyaç duyarlar. Bitkiler üşüme ihtiyaçlarını kış mevsiminde giderir. Hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi ağaçların da çiçek açmasına zemin hazırladı. Erken çiçek açmanın tek bir nedeni var. Özellikle kış döneminde, kışın belli bir periyodu içerisinde hava aniden soğur. Bu yılda hava aniden eksi 5-6 derecelere kadar düştü. Bitkiler kısmen bu soğuma ihtiyacını karşıladılar. akabinde bu geçen zaman zardı içerisinde de mevsimin ılık geçmesi erken çiçek açmaya neden olmuştur\" dedi.

\'TEDBİR ALINMALI\'

Erken çiçek açmanın meyvecilikte istenmeyen bir olay olduğunu ifade eden Açar, şöyle konuştu: \"Bu günlerde erken çiçek açan ağaçlar önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Kültürel tedbirler içerisinde meyvecilik yapanlar bu konuda tedbir almalarında fayda var. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında meyveleri aldıktan sonra ağaçları sulayarak kısmen de olsa erken çiçek açmayı engelleyebilirler. Ayrıca erken çiçek açmayı geciktiren ilaçlar da var\"

Görüntü Dökümü

ÇANAKKALE 00:00 - 02:16

- Çiçek açmış ağaçlar genel

-Yakın plan dallardaki çiçekler

-Çiçek açmış ağaçlar genel

-Yakın plan çiçekler

-Röportaj çiftçi

-Yakın plan çiçekler

-Röportaj çiftçi

DATÇA 02:16 - 03:31

-Geniş plan çiçek açmış ağaçlar

-Yakın plan dallardaki çiçekler

KEŞAN 03:31 - 06:10

- Geniş plan çiçek açmış ağaçlar

-Yakın plan çiçek açmış ağaç dalları

-Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar röp.

- çeşitli çiçek açmış ağaç dalları

-Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar röp.

-Yakın plan çiçekler

-Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar röp.

BANDIRMA 06:10 - 06:43

-Çeşitli çiçek açmış ağaçlar

BODRUM 06:43 - 07:45

- Çiçek açmış ağaçlar genel

-Yakın plan dallardaki çiçekler

-Çiçek açmış ağaçlar genel

-Yakın plan çiçekler



Haber-Kamera: Burak GEZEN Erdem ÖZCAN-Cihan KAYA-Nilüfer DEMİR- Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)



