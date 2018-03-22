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DHA YURT:Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp

TRABZON'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu

22 Mart 2018 11:37

TRABZON\'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.  Kaza, saat 01:45\'de Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunu taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.  Kayıp polis memurunun aranması için çalışma başlatıldı.

MAÇKA, (Trabzon) ,(DHA) -

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