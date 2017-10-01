DHA YURT:KÜTAHYA'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 9 YARALI

KÜTAHYA\'da minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi, kazada 9 kişi yaralandı.Kaza saat 07.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 29\'uncu kilometresinde meydana geldi. Denizli\'den İstanbul\'a gitmekte olan Mustafa Işık yönetimindeki 20 PK 600 plakalı minibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarıldı. 9 yaralı, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki devrilen minibüsün,

-Yaralıların,

-Yaralıların ambulanslara taşınmasından,

-Kaza yerindeki ekiplerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)