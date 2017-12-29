DHA YURT;KOCAELİ'NDE BÜYÜK YANGIN (EK)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Başiskele\'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan bir gıda deposu daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Depo içersinden söndürme detayları

-İşlerine gelen gıda deposu çalışanları

-Yüksek bir noktadan yangının çıktığı yerin görüntüleri

KOCAELİ/DHA

