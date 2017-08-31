T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:KARS'TA HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

KARS'ın Kağızman İlçesi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

31 Ağustos 2017 22:53

KARS\'ın Kağızman İlçesi\'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK\'lı 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman İlçesi Çemçe Madur bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi. Hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Vali Doğan, Nisan ayından itibaren bölgede aralıksız devam eden operasyoda bugüne kadar 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edidildi.

KARS, (DHA) -

======================================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARS KağızmanPKKVali Rahmi DoğanEmniyet MüdürlüğüJandarma KomutanlığıKağızmanMadurHavaVali Doğan NisanBölgedeKARS DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24