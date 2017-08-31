DHA YURT:KARS'TA HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

KARS\'ın Kağızman İlçesi\'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK\'lı 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman İlçesi Çemçe Madur bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi. Hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Vali Doğan, Nisan ayından itibaren bölgede aralıksız devam eden operasyoda bugüne kadar 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edidildi.

KARS, (DHA) -

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