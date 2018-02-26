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DHA YURT:JÖH VE PÖH'LER AFRİN'E GİRDİ 

Gaziantep İslahiye ilçesindeki  İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi

26 Şubat 2018 14:15

Gaziantep İslahiye ilçesindeki  İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin\'e girdi. Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi. JÖH ve PÖH\'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne ayrılışı ve Afrin\'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

(GENİŞ HABER GEÇİLECEK)

Görüntü Dökümü
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-İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi
-JÖH ve PÖH\'lerin çıkışı
-Vatandaşların sevgi gösterisi
-JÖH ve PÖH konvoyundan görüntü
-DHA muhabiri Taylan Yıldırım\'ın anonsları
-Tank sevkiyatından görüntü
-Detaylar 
-Detaylar 

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / HATAY - KİLİS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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