DHA YURT;İzmir'de inşaatta çökme oldu: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki bir inşaatta çökme oldu, göçük altında kalan 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.Bugün akşam saatlerinde Gaziemir Semt Garajı\'nın arkasındaki bir inşaatta çökme oldu. Göçük altında kalanlardan bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Göçük altında başka kimsenin bulunmadığı, ancak her ihtimale karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Davut CAN, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)