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DHA YURT;HORASAN'DA MAL PAYLAŞIMI DEHŞETİ: AĞABEYİNİ VE 4 YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ  

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı

09 Mart 2018 18:57

ERZURUM\'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Bacağından yaralanmasına rağmen kaçan İlhami Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı. Olay, saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi\'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yıldız\'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yıldız\'ın ağabeyi, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 keşinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yıldız\'ın ağabeyi ve 4 yeğeni olay yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyinin 3 torunu ise yaralandı. Bacağından yaralanan İlhami Yılmaz, kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede İlhami Yılmaz\'ı yakalayarak gözaltına aldı.
2 YIL ÖNCE PKK\'LAR KAÇIRMIŞTI
ilhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan\'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz\'ı kaçıran 4\'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum\'da görülen davada \'yağma\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 16\'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Görüntü Dökümü
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-Ambulansla hastaneye getirilen cenazelerin görüntü

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- 

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