DHA YURT;Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Suriye\'de Duma ve Doğu Guta\'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları için \"Kimyasal saldırının hiçbir şekilde cezasız kalmaması gerekir. Rusya\'nın özellikle Esad\'ı koruma güdüsüyle yaptığı açıklamalar Rusya\'ya da ciddi zarar veriyor\" dedi.

Yeni Dünya Vakfı\'nın 22\'nci Vakıf Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir otelde başladı. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, gazetecilerin, Suriye\'de Şam yakınlarındaki Doğu Guta\'da cihatçıların elindeki son kent olan Duma\'da Suriye rejimi ve destekçilerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanarak katliam yaptıkları iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Fikri Işık, savaşta masum insanların ölmesinin kabul edilemez bir durumken kimyasal silahla bunun insanlık suçuna dönüşmesini Türkiye\'nin hiçbir zaman ve şartta kabul etmeyeceğini söyledi. Türkiye\'nin bu konudaki tavrının net olduğunu kaydeden Işık, ilgili kuruluşları olayların araştırılması için davet eden ilk ülke olduğunu aktardı.



\'HİÇBİR ŞEKİLDE CEZASIZ KALMAMASI GEREKİR\'



Fikri Işık, \"Maalesef güçlüler gücünü doğru yer ve zamanda bu tip olayların önlemesi için kullanmadığı sürece olayların yaşanması engellenmeyecek. İlk kimyasal silah kullanıldığında gereken müdahale yapılmış olsaydı daha sonra hayatını kaybeden binlerce insan belki bugün aramızda olacaktı. Zararın neresinden dönülse önemlidir. Bu son kimyasal saldırının da hiçbir şekilde cezasız kalmaması gerekir. Bu konuda Birleşmiş Milletler amasız fakatsız, hiçbir bahaneye özellikle başvurmadan sorumluları cezalandırmalı. Rusya\'nın özellikle Esad\'ı koruma güdüsüyle yaptığı açıklamalar Rusya\'ya da ciddi zarar veriyor. Sonuçta orada ölenler insan, dolayısıyla hiçbir gerekçeye sığınılmamalı. Sorumluların bir an önce bunu bir daha yapmamaları için caydırıcı önlem alınmalı\" diye konuştu.

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-Bakan Işık ın açıklaması

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-