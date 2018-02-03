DHA YURT;ERDOĞAN: ORADAKİ DAĞLAR ALINMAYA BAŞLANDI ŞİMDİ AFRİN'E DOĞRU İLERLİYORUZ AZ KALDI (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis Kongresi\'nde konuştu.

\"7 BELEDİYESİNİN 4\'Ü KAYYUM TARAFINDAN YÖNETİLEN BİTLİS ASLA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR BİTLİS DEĞİLDİR\"

Erdoğan, \"Toplam 7 belediyesinin 4\'ü kayyum tarafından yönetilen bir Bitlis asla bizim görmek istediğimiz bir Bitlis değildir. Bunun için 2019 Mart\'ında 7\'de 7 haberi bekliyorum\" dedi.

\"ÜLKEMİZE KURULAN TÜM KUMPASLARI, SAHİPLERİNİN BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Ülkemize kurulan tüm kumpasları, sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz ortak idealleriniz, değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Sadece sıradan bir topluluk olarak kalırsınız. Biz milletiz\" dedi.

\"BU ÜLKEDE NE HESAP UZMANI KEMAL\'LER, NE MUHASEBECİ KENAN\'LAR EKSİK OLUR\"

Erdoğan, \"Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor. Mücadele amansız olunca size karşı beslenen husumet de ona göre sertleşiyor. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinden birileri de fırsat bulduklarında her yerde ve her zaman adeta bizimle savaşıyor. Milletimiz sadece devletine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasında kimlerin durduğunu da iyi biliyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemal\'ler, ne muhasebeci Kenan\'lar eksik olur. Unutmayın aynı zamanda bu ülkeye daima damgasını Sultan Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler … dün Fırat Kalkanı bugün Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yürüten aslanlarımız, Mehmetlerimiz var\" diye konuştu.

\"14\'NCÜ GÜN. ASLANLARIN SAHAYA ÇIKTIĞI YERDE ÇAKALLARA KUYRUĞUNU KISTIRIP KAÇMAK DÜŞER\"

Erdoğan, \"14\'ncü gün. Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz. 825 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz\" ifadelerini kullandı.

\"BAY KEMAL YİĞİTSEN AÇIKLA\"

Erdoğan, \"Türkiye\'de sözde bir anamuhalefet var, biri çıkıp diyor ki, \'PYD bir terör örgütü değildir.\' Senin zaten PKK\'dan ne ayrılığın var ki. \'PKK için terör örgütü değildir\' diyorlar. Çünkü onlar terör örgütünün verdiği destekle girdiler. Yoksa demokratik yollardan değil. Bitlis\'teki bütün ilçelerimizi, köylerimizi tehdit ederek aldıkları oylar ile gelip girdiler fakat, şunu unutmayın; korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz, bir başka milletvekili çıkıyor Türkiye\'nin Afrin\'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum; Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis\'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin. Ak Parti\'nin böyle bir derdi yok. Ak Parti, aka ak, karaya kara diyen bir partidir\" diye konuştu.

\"KİMSE GÜCENMESİN, KIRILMASIN. BİZ BEŞER PLANINDA BİRİLERİNDEN YARDIM İSTEMEYİZ\"

Erdoğan, \"Sizden istediğimiz, bize kula kul olmak yakışmaz. Kimse gücenmesin, kırılmasın. Biz beşer planında birilerinden yardım istemeyiz. Onlardan güç kuvvet istemeyiz. Bize Allah\'ımız yeter. Yolculuğumuza da böyle devam edeceğiz. Gerek bölgemizde, gerek dünyada küresel bir güç olarak Türkiye şu anda yükseliyor. Bunu tüm alanlarda gerçekleştirmek zorundayız. Tek çiçekle bahar gelmeyeceği gibi tek kanatla da uçmak mümkün değildir. Ülkemizi her alanda elde edeceğimiz başarılar ile çiçek bahçesine döndürmekle kararlıyız. Kendi dönemimizde de akla hayale gelmeyecek kumpaslar ile oyunlar ile bizi aynı tuzağa sürüklemeye çalıştılar. Vesayetin gücünü kırdığımız noktada toplumsal kaos çıkartmak için sokağı tahrik ettiler amaçlarına ulaşamadılar\" ifadelerini kullandı.

\"ESKİ ALIŞKANLARI GEREĞİ EKONOMİYİ DE BİR SİLAH GİBİ KULLANARAK ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞTILAR\"

Erdoğan, \"FETÖ ihanet çetesini kullanarak yargıdan, emniyete, orduya kadar her alanda darbe teşebbüsleri ile önümüzü kemsek istediler. Bölücü terör örgütünü hem içeride hem dışarıda büyütüp, şımartıp üzerimize saldılar. Eski alışkanları gereği ekonomiyi de bir silah gibi kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Biz ise yapılan her saldırıya hedeflerimiz ve gayretimiz sürekli yükselterek cevap verdik. Onlar milletimizi bölmeye çalıştılar. Biz birliğimizi, beraberliğimizi daima güçlü kıldık\" açıklamasında bulundu.

\"BU AB NE MENEM BİR KURULUŞTUR?\"

Erdoğan, \"Çok enteresandır Avrupa Birliği Parlamentosu toplantısında bir grup milletvekilleri parlamenterler boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Bu AB ne menem bir kuruluştur? Bir taraftan PKK\'yı terör örgütü olarak tanıyacaksın diğer taraftan terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere buyur diyeceksin. Bu nasıl bir anlayış, birliktir? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Türkiye\'den sesler yükselince \'Türkiye niye bu kadar saldırıyor\' deniliyor. Biz saldırmıyoruz sadece uyarıyoruz. Asıl saldıran varsa o da sizsiniz. Bugüne kadar Avrupa\'da terör örgütünü besleyen, ayakta tutan ülkeler var. Biz de şimdi sizleri uyarıyoruz; bak bunları uyarmadan eğer siz kenara köşeye sıkıştırmazsanız bilesiniz ki Türkiye sizi uyarmaya devam edecektir. Siz terör örgütleri ile ele le kola olduğunuz sürece bilesiniz ki biz sizi uyarmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"AFRİN\'DE KULLANILAN SİLAHLARIN YÜZDE 60,70\'İ YERLİ BAY KEMAL\"

Erdoğan, \"Afrin\'de kullanılan silahların yüzde 60,70\'i yerli bay Kemal. Yıllarca şu Amerika bize insansız hava aracı vermedi. Bizzat kendileri ile görüştüğümde \'kongreden izin çıkarsa\' dedi. Kongreden izin çıkmadı. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi insansız hava araçların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Şu anda bizim silahlı insansız hava araçları ile Burseya Dağı\'nı da vuruyoruz vuracağız. Bu ülke toplu iğne yapamıyordu nereden nereye\" dedi.

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BİTLİS-DHA